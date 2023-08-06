На Миколаївщині автівка підірвалася на протитанковій міні: загинув чоловік

Поблизу міста Снігурівка Баштанського району автівка місцевих жителів наїхала на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще один — травмований.

Про це повідомив очільник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.

"Жахливий випадок трапився неподалік Снігурівки, який забрав життя 38-річного місцевого жителя, а ще одному чоловікові медики надають медичну допомогу", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Сергія Шайхета, чоловіки поїхали у посадку біля Явкінського каналу заготовити дрова на зиму. Наразі на місці працюють поліцейські.

Нагадаємо, на Харківщині підліток загинув внаслідок детонації вибухового предмету, який він перевозив.

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