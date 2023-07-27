Росіяни під час відступу мінують навіть трупи мирних жителів та дитячі візки - Bild

Міни були виявлені у житлових будинках, у собачих будках, під трупами мирних жителів, на опорах ЛЕП та на цвинтарях.

Російські військові, під час відступу з окупованих українських територій, залишали міни у дитячих візках, собачих будках та під трупами людей.

Про це інформує видання Bild.

Про процес розмінування журналістам видання розповів Олександр Дворецький, начальник державної рятувальної служби України у Херсонській області. "Найбожевільніше було — у візку. Підіймаєте подушку і все вибухає", — каже він.

За словами Дворецького, міни було виявлено всюди: у житлових будинках, у собачих будках, під трупами мирних жителів, на опорах ЛЕП та на цвинтарях.

Особливо шокувало те, що, мабуть, метою ставали й діти, зазначає він.

"Немає нічого людського в людині, яка ховає гранату у кухлі дитячого термоса", — каже Дворецький.

Рятувальники навіть організовують курси для дітей, щоби попередити їх про небезпеку.

"Діти мають навчитися нічого не брати і не чіпати, навіть якщо це схоже на їхню знайому іграшку", — каже Дворецький.

За даними Washington Post, зараз Україна є найзамінованішою країною у світі: за експертними оцінками, 500 групам із розмінування знадобилося б 757 років, щоб очистити всю Україну від мін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Київська область все ще не розмінована, і там працюють вибухотехніки МВС.

Крім того, ми раніше інформували, що по всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

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