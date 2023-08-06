Саммит в Саудовской Аравии: Ермак рассказал о результатах встречи

В Саудовской Аравии, 5-6 августа, прошел саммит мировых лидеров, где обсудили мирный план Украины.

Об этом говорится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Украинскую делегацию в Джидде возглавил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. Такая активная позиция стран свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и продолжительного мира.

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«У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали», – отметил Андрей Ермак.

Также по его словам, встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. В частности, стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

"В рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Андреем Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продлятся и в воскресенье. На встречах украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества в этом направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, в Саудовской Аравии 5-6 августа проходит встреча мировых лидеров, где обсуждается мирный план Украины. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал об ожиданиях от саммита по Украине.

В то же время , решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии свидетельствуют об изменении позиции.

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