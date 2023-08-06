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Оккупанты снова ударили по Харьковщине – есть жертвы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты снова ударили по Харьковщине – есть жертвы

оккупанты снова устроили по Харьковщине. / Фото: Олег Синєгубов

Россияне обстреляли село в Харьковской области.

Оккупационная армия РФ днем 6 августа обстреляла село Подолы на Харьковщине — погибла женщина, ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины. В результате вражеского обстрела села Подоли в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения и госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела был разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственном здании.

Напомним, добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
452
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