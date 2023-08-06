Оккупанты снова ударили по Харьковщине – есть жертвы

Оккупационная армия РФ днем 6 августа обстреляла село Подолы на Харьковщине — погибла женщина, ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины. В результате вражеского обстрела села Подоли в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения и госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Также в результате обстрела был разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственном здании.

Напомним, добровольцы полка Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине.

Читайте также: