Прогноз погоды на 7-9 августа – жара будет постепенно спадать

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале следующей недели.

В начале следующей недели, 7-9 августа, в Украине постепенно начнет спадать жара. Во многие регионы вернутся грозовые дожди. Наиболее ощутимое похолодание будет на западе, севере и в центре страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 7 августа, в северо-западной части Украины пройдут дожди с грозами. Осадки прогнозируют в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях.

Также ожидаются грозовые дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На западе Украины в течение дня столбики термометров покажут +19…+22 градуса. В северных областях прогнозируется +27...+29 градусов.

На востоке страны – в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях температура поднимется до 33-37 градусов.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму также будет жарко. В течение дня светит солнце, а столбики термометров покажут +34.

Во вторник, 8 августа, дождливая погода сохранится на западе Украины. Осадки ожидаются в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Также дождь с грозой возможен в Одесской области.

Температура воздуха будет продолжать опускаться, но в ряде областей столбики термометров все еще перевалят за +30.

На юге и востоке Украины температура воздуха в течение дня составит +30…+33 градуса.

В среду, 9 августа, осадков в Украине не предполагается. Во всех регионах синоптики обещают переменную облачность.

В западных и северных областях столбики термометров покажут +21…+25 градусов. Аналогичная температура прогнозируется в центральных областях.

На юге и востоке Украины сохранится жаркая погода, хотя и здесь раскаленный воздух немного остынет. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях в течение дня будет +28…+32 градуса. В восточных регионах прогнозируется +30…+32.

Напомним, врач дала советы, как уберечься от солнечного или теплового удара.

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