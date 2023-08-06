Атаки морскими дронами российских кораблей открывают новый фронт — CNN

В результате атак морскими дронами по российским судам "Оленегорский горняк" и танкер SIG может открыться новый фронт.

Об этом пишет CNN.

Украина предупредила Россию, что ее инфраструктура и судоходство в Черном море находятся под угрозой.

"Украина, похоже, намерена использовать новое поколение мощных морских беспилотников против российских кораблей – как торговых, так и военно-морских – в Черном море, открыв новый фронт в 18-месячной войне", – заявили журналисты.

Кроме того, от быстрых надводных дронов трудно защищаться, поскольку их легко можно запускать с моря и, по меньшей мере, некоторые из них могут передвигаться на несколько сотен километров, чтобы достичь цели.

"В то время, когда ВСУ не демонстрируют значительных успехов в возвращении оккупированной территории, атаки в Черном море помогают поддержать моральный дух украинцев и отвлекают российский черноморский флот. Активные действия Киева на море могут быть связаны с отказом России продлить зерновое соглашение по экспорту украинского зерна через черноморские порты", — говорится в сообщении.

Напомним, в Новороссийске РФ 4 августа раздались взрывы. Минобороны РФ заявило об "атаке ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако позже стало известно, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки – затопило один из его отсеков, из-за чего судно завалилось на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.

В то же время в СНБО заявили, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России, чтобы расширять географию. Впрочем, для этого будет использовано оружие украинского производства.

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