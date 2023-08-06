Michelle Andrade о том, общается ли сейчас с Потапом: "Он на меня обиделся"

Украинская певица Мишель Андраде прокомментировала, в каких отношениях находится со своим экс-продюсером Потапом.

В подкасте GLOSTER FM Диане Глостер Андраде призналась, что они разошлись с MOЗGI Entertainment без скандалов. Бывшие продюсеры даже оставили Мишель возможность петь песни, созданные за время ее сотрудничества с MOЗGI. Однако артистка считает, что Потап на нее обижен:

"Он творческий человек. Я не хочу какого-то сексизма сейчас, но мне кажется, что он обиделся на меня. Потому что он вложил свое сердце и свои деньги. Я также вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит какую-то обиду внутри", – сказала Андраде.

Мишель Андраде и Потап

Также Мишель объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским центром Потапа и Ирины Горовой. По словам Мишель, на момент, когда она работала с MOЗGI Entertainment, она была совсем юной. Ей было 18 лет. Когда она подросла, поняла, что у нее есть собственное видение своего творчества. И оно расходилось с продюсерами:

"Мне было более неудобно из-за творчества, из-за музыки, которую я хотела выпускать. Мне не давали этого делать. Я понимаю сейчас почему. Но тогда мне казалось, что они меня не понимали. В какой-то момент, когда я остались без них и я выпустила несколько своих песен, – поняла, что есть творчество для себя, есть бизнес, который нужно создавать, это твой заработок, я поняла их. Я никогда не сожалела о том, что мы разошлись, что мы уже не вместе. Это мой опыт. Я за него очень благодарна", – прокомментировала Мишель.

Напомним, что Мишель Андраде год назад поделилась, что прекратила сотрудничество с MOЗGI Entertainment и рассказала, кто, кроме нее, больше не сотрудничает с продюсерским центром. Кстати, со временем центр переформатировался и теперь называется POMITNI. Этим лейблом занимается только Ирина Горовая.

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