РФ держит девять кораблей в Черном море: есть ли среди них "Калибры"

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов на Черном море.

Россия держит девять кораблей в Черном море, в том числе один ракетоноситель, оснащенный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 10:30 06 августа в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.

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В Азовском море Россия держит один корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 ракет.

Напомним, накануне Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов на Черном море.

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