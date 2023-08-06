РФ тримає девʼять кораблів у Чорному морі: чи є серед них "Калібри"

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

Росія тримає девʼять кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, оснащений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це інформують Військово-морські сили Збройних сил України.

“Станом на 10:30 06 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет”, - ідеться в повідомленні.

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В Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, напередодні Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії шести російських портів на Чорному морі.

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