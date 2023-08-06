Неспокійна ніч в Україні: в яких регіонах гриміли вибухи

Ніч 6 серпня була неспокійною. Деякі регіони були під обстрілами, а в деяких - гриміли вибухи.

Яка ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій - читайте у матеріалі ТСН.ua

Хмельниччина: сьогодні область була атакована ворогом; вибухи в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних житлових будинки, комунальний заклад культури, приміщення автовокзалу.

Також внаслідок ворожої атаки — пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта. На території Хмельницької громади працювало ППО. Дані уточнюються.

Рівненщина: під час нічної повітряної тривоги були зафіксовані вибухи на Рівненщині у Дубенському районі. Наслідки уточнюються.

Черкаська область: уночі силами ППО збито крилату ракету над областю. Повідомлень щодо поранень, пошкоджень майна або пожеж не надходило. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (55 вибухів). Ворог використовував міномети, артилерію, гранатомети; ударив по Сновській громаді Корюківського району, по Новгород-Сіверській громаді. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 6 обстрілів. Зафіксовано 19 вибухів.

Обстріляно 6 населених пунктів у Білопільській, Хотінській, Юнаківській та Середино-Будській громадах; ворог гатив з мінометів, артилерії, гранатометів та кулеметів. Попередньо — без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня — 15 ворожих обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 119 вибухів. Обстріляно 13 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській. Новослобідська громада: артилерійський обстріл (11 вибухів), гранатомет (14 вибухів). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Дніпропетровщина: чора ворожі снаряди знову падали на Нікопольщину. Агресор накрив її артилерійським вогнем.Протягом ночі ворог тричі вгатив по району. Випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки обстрілів зʼясовуються.



Запорізька область: ворог активізував обстріли вільної території області: пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, комунальні об'єкти.

95 ударів по 21 населеному пункту здійснили російські війська за минулу добу: 6 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці, 5 ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі, авіаційний удар по Оріхову, атаки з БПЛА по Затишшю та Новодарівці. Крім того, 81 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір′я, Кам′янського, Степового, П′ятихаток, Павлівки, Плавнів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі вчергове атакували околиці Запоріжжя: вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо.

У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Одноробівка Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Гатище Чугуївського району.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Караїчне, Бударки і Землянки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове. Внаслідок артилерійського обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, вранці 6 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Попередньо - ЗРК С-300. Про постраждалих нічого не відомо.

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