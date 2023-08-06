У Москві заявили про атаку безпілотника: що відомо

Влада каже, що все минулося.

Сьогодні, 6 серпня, безпілотник нібито намагався атакувати Московську область

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін з посиланням на дані Міноборони РФ.

"Міноборони РФ повідомило, що сьогодні припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку дроном по об'єктах на території Московської області. БПЛА знищено засобами ППО на території Подільського району. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 30 липня, кілька безпілотників атакували вежі "Москва-Сіті" у столиці РФ, де розташовані офіси російських міністерств.

Перший БпЛА атакував 10 поверх другої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де розташований офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку й масових комунікацій РФ о 3:20. Другий удар безпілотника о 4:10 припав на нижній поверх іншої будівлі в межах комплексу "Москва-Сіті".

Внаслідок інциденту охоронець, який перебував на об'єкті, отримав травми. Будівля також постраждала, на перших шести поверхах пошкоджено скло.

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