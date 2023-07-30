"Вони отримали те, що хотіли": Ігнат про атаку по Москві

Атака по Москві, яка сталася 30 липня, говорить про те, що спокійно вже не буде, навіть у глибинці.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хіба вперше таке? В Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна "нє касаєтся" – вона вже "касаєтся". Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі і сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський "спокій в глибинці" вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли", - сказав він.

Нагадаємо, цієї ночі у російській столиці стався вибух на території комплексу "Москва-Сіті", а росіяни заявили про атаку дронів. Крім того, Міноборони РФ стверджує, що "відбило атаку".

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