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Росіянам ввижається атака безпілотника на Москву

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіянам ввижається атака безпілотника на Москву

Дрон нібито збили / Фото: Getty Images

Фото чи відео прильотів до Мережі ніхто не викладав.

Вночі було здійснено спробу атаки ворожого безпілотника, збитого силами Міністерства оборони.

Про це у соціальних мережах написав мер Москви Сергій Собянін. 

Руйнувань та постраждалих немає.

Більше подробиць про інцидент немає. 

Інформація про "атаку" була підхоплена та поширена російськими пропагандистами. 

Нагадаємо, в понеділок, 24 липня, в Москві пролунали вибухи О 04:00 звуки вибухів було чути в різних районах міста. В Росії традиційно звинуватили ЗСУ в атаці. В повідомленні Міноборони РФ зазначається, що нібито було "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома безпілотними літальними об'єктами на території міста Москви".

Наступного дня, 25 липня, російський Слідчий комітет відкрив кримінальні справи про тероризм через атаки безпілотників на Москву і тимчасово анексований Крим.

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Перегляди
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