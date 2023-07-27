ЗСУ нарощують темпи контрнаступу - CNN

Під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході.

Українські військові, ймовірно, нарощує темпи контрнаступу після двох місяців повільного просування на фронті.

Про це пише видання CNN.

Двоє чиновників США, з якими поспілкувались журналісти, заявили, що Україна перекинула додаткові сили на схід України, що свідчить про те, "що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях".

"Українські військові утримували велику кількість навчених військ, деякі оснащені більш потужною західною зброєю, з початку операції на початку червня. Хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі", - йдеться в матеріалі.

Видання повідомляє, що ці зусилля, ймовірно, принесли необхідні результати. Під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході, а резервні підрозділи були задіяні, щоб скористатись вразливістю ворога.

"Російський військовий чиновник визнав, що українським військам у середу вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі", - пише CNN.

В свою чергу 47-ма бригада ЗСУ, яка бере участь у контрнаступльних діях, підтвердила журналістам видання, що просувається вперед. "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та їхню техніку", - сказав представник бригади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міноборони розповіли про ситуацію на трьох напрямках фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові, під час відступу з окупованих українських територій, залишали міни у дитячих візках, собачих будках та під трупами людей.

Читайте також: