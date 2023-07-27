ВСУ наращивают темпы контрнаступления — CNN

В ходе контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке.

Украинские военные, вероятно, наращивают темпы контрнаступления после двух месяцев медленного продвижения на фронте.

Об этом пишет издание CNN.

Два чиновника США, с которыми пообщались журналисты, заявили, что Украина перебросила дополнительные силы на восток Украины, что свидетельствует о том, что "Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях".

"Украинские военные удерживали большое количество обученных войск, некоторые оснащены более мощным западным оружием, с начала операции в начале июня. Хотя они все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули "основную часть" сил, задействованных в контрнаступлении", — говорится. в материале.

Издание сообщает, что эти усилия, вероятно, принесли необходимые результаты. Во время контрнаступательных действий удалось прорвать несколько наступательных линий на юго-востоке, а резервные подразделения были задействованы, чтобы воспользоваться уязвимостью врага.

"Российский военный чиновник признал, что украинским войскам в среду удалось "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на линии фронта в Запорожье", — пишет CNN.

В свою очередь 47-я бригада ВСУ, которая участвует в контрнаступательных действиях, подтвердила журналистам продвигаемое вперед издание. "Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают вражескую пехоту и их технику", — сказал представитель бригады.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минобороны рассказали о ситуации на трех направлениях фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные, отступая с оккупированных украинских территорий, оставляли мины в детских колясках, собачьих будках и под трупами людей.

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