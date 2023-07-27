Украина бросает больше сил для контрнаступления — Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина направляет больше сил для своего контрнаступления против России.

Об этом глава Пентагона на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее вместе с премьер-министром страны, передает CNN.

По его словам, Киев имеет "ряд доступных вариантов" спецоперации.

"У них все еще есть несколько доступных вариантов, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", — сказал Остин.

Относительно результатов контрнаступления, Остин сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику, даже когда их силы пробиваются через минные поля и другие препятствия россиян".

"Украина хорошо подготовлена ​​и хорошо обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали, как я сказал на прошлой неделе, они боролись упорно, они прокладывали себе путь, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще имеют большое боевую мощь", — сказал Остин.

На юге началось большое наступление ВСУ

В отчете Инстита изучения войны (ISW), опубликованном 27 июля, вооруженные силы начали большое контрнаступление на юге. Американские аналитики со ссылкой на спутниковые фото утверждают, что украинским военным удалось прорвать российские оборонные позиции на западе Запорожской области. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

В Генштабе утром 27 июля отметили, что украинская армия имеет успех на востоке во время контрнаступления. В частности, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области.

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