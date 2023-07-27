Україна кидає більше сил для контрнаступу - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна спрямовує більше сил для свого контрнаступу проти Росії.

Про це голова Пентагону на пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї разом із прем’єр-міністром країни, передає CNN.

За його словами, Київ має "низку доступних варіантів" спецоперації.

"У них все ще є кілька доступних варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", — сказав Остін.

Щодо резельтатів контрнаступу, Остін сказав, що Україна "зберігає живу силу та техніку, навіть коли їхні сили пробиваються через мінні поля та інші перешкоди росіян".

"Україна добре підготовлена ​​та добре навчена, щоб досягти успіху, і, як ви чули, як я сказав минулого тижня, вони боролися завзято, вони прокладали собі шлях, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", - сказав Остін.

На півдні розпочався великий наступ ЗСУ

У звіті Інститу вивчення війни (ISW), опублікованому 27 липня, що Збройні сили розпочали великий контрнаступ на півдні. Американські аналітики із посиланням на супутникові фото стверджують, що українським військовим далося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Українська сторона не коментувала цієї інфомації.

У Генштабі вранці 27 липня зауважили, що українська армія має успіх на сході під час контрнаступу. Зокрема Збройні сили України просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ за хвилину від ТСН! 26 липня! Наступ ЗСУ, обшуки в Арістова та допомога від США!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.