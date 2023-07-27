ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні - ISW

Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного.

Збройні сили розпочали великий контрнаступ на півдні. Американські аналітики стверджують, що українськими силам вдалося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області.

Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW), опублікованому 27 липня.

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"26 липня українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова. Російські джерела, зокрема Міноборони Росії та кілька відомих мілблогерів, стверджували, що українські війська розпочали інтенсивний фронтовий наступ на Роботине та прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту", - сказано у повідомленні.

Геолокаційні кадри свідчать на те, що українські військові просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж російські сили застосували "стандартну тактику еластичної оборони та дещо відкинули українські війська назад, хоча й не повністю на вихідні позиції".

Контрнаступ ЗСУ: де атакують. ФОТО: мапа/ISW

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