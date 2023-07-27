Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні - ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
7375
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ прорвали російські оборонні позиції на півдні - ISW

ЗСУ розпочали великий контрнаступ на півдні / Фото: Associated Press

Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного.

Збройні сили розпочали великий контрнаступ на півдні. Американські аналітики стверджують, що українськими силам вдалося прорвати російські оборонні позиції на заході Запорізької області.

Про це йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW), опублікованому 27 липня.

"26 липня українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області та, здається, прорвали окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова. Російські джерела, зокрема Міноборони Росії та кілька відомих мілблогерів, стверджували, що українські війська розпочали інтенсивний фронтовий наступ на Роботине та прорвали російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту", - сказано у повідомленні. 

Геолокаційні кадри свідчать на те, що українські військові просунулися на 2,5 км прямо на схід від Роботиного під час атаки, перш ніж російські сили застосували "стандартну тактику еластичної оборони та дещо відкинули українські війська назад, хоча й не повністю на вихідні позиції".

Контрнаступ ЗСУ: де атакують. ФОТО: мапа/ISW / ©
Контрнаступ ЗСУ: де атакують. ФОТО: мапа/ISW

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що українська армія здійснює головний удар контрнаступу на південному сході країни. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ за хвилину від ТСН! 26 липня! Наступ ЗСУ, обшуки в Арістова та допомога від США!

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
7375
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація