У Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ

Мета бійців ЗСУ полягає у перерізанні "сухопутного коридору" між окупованим Кримом і тимчасово захопленими РФ територіями на півдні.

Наразі Сили оборони України здійснюють головний удар контрнаступу на південному сході країни. Щобільше - інші сили залишаються в резерві.

Це стверджують два представники Пентагону, повідомляє New York Times.

Видання наголошує, що Збройні сили України розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. До слова, коментарі чиновників США співпали з офіційними повідомленнями Києва про ситуацію вздовж південної лінії фронту у Запорізькій області, де точилися артилерійські бої.

"Українські офіційні особи розповіли чиновникам США, що посилені угруповання ЗСУ проведуть операції щодо просування на південь через російські мінні поля, а також інші зміцнення в окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі у Мелітополь", - йдеться у матеріалі.

Слід зауважити, що у середу з'явилися повідомлення українських військових про те, що Сили оборони неухильно відкидають російських окупантів. Втім, їхнє просування було поступовим, без жодних серйозних проривів. ЗСУ уповільнюють мінні поля, а також артилерійський вогонь та авіаудари окупаційних військ РФ.

"ЗСУ мають на меті перерізати сухопутний коридор між окупованим Кримом і тимчасово захопленими ворогом територіями на півдні України. Або принаймні просунутися досить далеко, щоб поставити стратегічно важливий півострів у зону досяжності своєї артилерії. Це велике випробування", - зауважує один із високопосадовців США на умовах анонімності.

Як заявили офіційні особи України у Вашингтоні, нова операція у разі успіху може тривати від одного до трьох тижнів.

Нагадаємо, у Силах оборони Таврійського спрямування повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках на Запоріжжі - на Мелітопольському та Бердянському. Також у районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині тривають ворожі штурми.

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