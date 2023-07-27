В Україні оголошено штормове попередження

Більшість областей України сьогодні накриють дощі та грози. У зв'язку зі шквалами та негодою оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В усіх регіонах, окрім південного сходу, пройдуть дощі з грозами, місцями шквали сягнуть 15-20 м/с.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській і в більшості західних областей вночі фіксували зливи.

Температура вдень становитиме у східних та південно-східних областях +31...36°С. На решті території – +21...26°С.

У Києві та області сьогодні також буде хмарно. Вночі та вранці був значний дощ. Удень очікуються помірні опади з грозою. Вітер подме північно-західний, 7-12 м/с. Подекуди шквали сягнуть 15-20 м/с.

Температура на Київщині становитиме вдень +20...25°С. У столиці очікуєтсья +20...22°С.

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

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