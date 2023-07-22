Якою буде погода в Україні до кінця липня: прогноз синоптика

В останні дні липня українцям варто готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах. Після хвилі спеки температура стане комфортнішою, проте це не стосується жителів півдня, де прогнозують до 37 градусів тепла.

Такий прогноз на період від 21 до 31 липня 2023 року дав "Телеграфу" український синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з прогнозом, у третій декаді липня встановиться класична літня погода із відносно комфортним температурним режимом та достатнім зволоженням.

Україні не загрожують рекордні температурні показники найближчими днями, зазначає Кібальчич.

На території нашої країни від 21 до 23 липня загалом буде мінлива погода: пройдуть дощі з грозами, у південній частині країни та Криму 23 липня місцями сильні опади. Лише вдень 21 числа в Україні переважно сухо. Вітер переважатиме західної та південно-західної чверті, 5-10 м/с, при грозах в окремих пунктах можливі шквали, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, удень +24…+29 °С, у південних областях та Криму місцями до +32 °С.

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