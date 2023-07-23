Какая будет погода в Украине до конца июля: прогноз синоптика

В последние дни июля украинцам следует готовиться к погодным качелям с дождями и засухами в разных регионах. После волны жары температура станет более комфортной, однако это не касается южан, где прогнозируют до 37 градусов тепла.

Такой прогноз на период с 21 по 31 июля 2023 года дал "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно прогнозу, в третьей декаде июля установится классическая летняя погода с комфортным температурным режимом и достаточным увлажнением.

Украине не угрожают рекордные температурные показатели в ближайшие дни, отмечает Кибальчич.

На территории нашей страны с 21 по 23 июля в целом будет переменная погода: пройдут дожди с грозами, в южной части страны и Крыма 23 июля местами сильные осадки. Только днем 21 числа в Украине преимущественно сухо. Ветер будет преобладать в западной и юго-западной четверти, 5-10 м/с, при грозах в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днем +24…+29 °С, в южных областях и Крыму местами до +32 °С.

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