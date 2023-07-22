22 июля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 22 июля, в православном календаре день памяти мученика Панкратия. Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский, являлся выдающейся фигурой раннехристианской истории. Его жизненный путь и мученичество отражают драматические периоды преследования христиан, происходивших в Римской империи.

История Священномученика Панкратия довольно легендарна, и отчасти повествуется в христианских легендах и религиозных источниках. Согласно преданию, Панкратий родился в городе Антиохия (теперь это территория современной Турции) в богатой христианской семье. Еще с детства он обнаружил свою положенную Богом судьбу преданности и служения церкви.

Позже Панкратий был назначен настоятелем христианской общины в Тавромении (Таормина), расположенном на острове Сицилия (современная Италия). Под его духовным руководством христианское сообщество процветало, и он получил титул епископа.

Однако во времена правления римского императора Максимиана Геркила происходили жестокие преследования христиан. Панкратий отказался отречься от своей веры и отказался просить милости у понтификала – высокопоставленного жреца Римской империи. За это он был приговорен к смерти.

Церковный праздник 22 июля — день памяти великомученика Кирилла

Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, был выдающейся фигурой раннего христианства, прославившейся своим отношением к вере и страшной цене, заплатившей за свою преданность Христу. Его история насыщена испытаниями и жертвами, и он стал одним из многочисленных святых, проливших свою кровь за веру.

Жизнь святого Кирилла исследователям известна по местным легендам и традициям христианской церкви. Он родился в городе Гортина (современная Калабрия, Италия) во II веке. Кирилл обнаружил исключительный духовный способность и глубокое призвание к служению Церкви.

В своей молодости Кирилл принял крещение и стал последователем Иисуса Христа. Впоследствии он был ординирован священником, а его проницательная проповедь находила отклик в сердцах людей. Его неутомимый труд и миссионерское содержание привели к росту числа христиан в регионе Гортина.

Однако рост христианского сообщества не только привлекал сторонников, но и становился причиной нашествия преследований со стороны римских властей. В то время христиане стали объектом жестоких репрессий и мученичества из-за своего отказа от имперских культов и верности христианской вере.

Злость императорских властей повлекла и арест Кирилла. Он стал жертвой жестоких наказаний, имевших целью отвлечь его от христианской веры. Однако святой Кирилл оставался непоколебимым в своем призвании и вере во Христа.

В конце концов, он был приговорен к смерти. Именно ценой своей крови Священномученик Кирилл поставил пример несокрушимой верности, любви и преданности Христу. Он понес свой крест и отдал свою жизнь ради веры в Воскресшего Господа.

Приметы 22 июля

Народные приметы 22 июля / Фото: Pexels

Много черники уродилось — ждите морозную зиму.

На небе радуга, погода будет жаркой.

Роса на траве утром — днем будет ливень.

Что сегодня нельзя делать

Церковь категорически запрещает в этот день ругаться или ссориться. Даже нельзя, чтобы в голову лезли негативные мысли — гоните их подальше. Не отказывайтесь помогать нуждающимся, если не хотите, чтобы вас покинули силы. По народным поверьям, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Что можно делать сегодня

В этот день начинали собирать чернику. Из нее готовили варенье, разные десерты. Считалось, что эта ягода наделена целебными свойствами. Это также хороший день для уборки огурцов, при чем эту работу поручали младшему члену семьи.

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