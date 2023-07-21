22 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі та кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 липня, в православному календарі — день пам’яті мученика Панкратія. Священномученик Панкратій, єпископ Тавроменійський, був видатною фігурою ранньохристиянської історії. Його життєвий шлях і мучеництво відображають драматичні періоди переслідування християн, які відбувалися в Римській імперії.

Історія священномученика Панкратія досить легендарна і частково оповідається в християнських легендах та релігійних джерелах. Згідно з переказами, Панкратій народився в місті Антіохія (тепер це територія сучасної Туреччини) в багатій християнській родині. Ще змалечку він виявив свою покладену Богом долю відданості і служіння церкві.

Пізніше Панкратій був призначений настоятелем християнської громади в Тавроменії (Таорміна), що розташована на острові Сицилія (сучасна Італія). Під його духовним керівництвом християнська спільнота процвітала, і він отримав титул єпископа.

Однак за часів правління римського імператора Максиміана Геркіла відбувалися жорстокі переслідування християн. Панкратій відмовився зректися своєї віри та просити милості у понтифікала — високопоставленого жерця Римської імперії. За це він був засуджений на смерть.

Церковне свято 22 липня — день пам'яті великомученика Кирила

Священномученик Кирило, епископ Гортинський, був видатною постаттю раннього християнства, який прославився своїм ставленням до віри та страшною ціною, яку заплатив за свою відданість Христові. Його історія насичена випробуваннями та жертвами, і він став одним із численних святих, які пролили свою кров за віру.

Життя святого Кирила дослідникам відоме з місцевих легенд і традицій християнської церкви. Він народився в місті Гортина (сучасна Калабрія, Італія) у II столітті. Кирило виявив виняткові духовні здібності та глибоке покликання до служіння Церкві.

В молодості Кирило прийняв хрещення та став послідовником Ісуса Христа. Згодом він був піднесений до сану священника, а його прониклива проповідь знаходила відгук у серцях людей. Його невтомна праця та місіонерський зміст призвели до зростання числа християн у регіоні Гортина.

Однак збільшення християнської спільноти не лише залучало прихильників, але і ставало причиною нашестя переслідувань з боку римських властей. У той час християни стали об'єктом жорстоких репресій і мучеництва через свою відмову від імперських культів та вірність християнській вірі.

Злість імператорської влади спричинила й арешт Кирила. Він став жертвою жорстоких покарань, що мали на меті відвернути його від християнської віри. Однак святий Кирило залишався непохитним у своєму покликанні та вірі в Христа.

Врешті-решт він був засуджений на смерть. Саме ціною своєї крові священномученик Кирило показав приклад незламної вірності, любові та відданості Христові. Він поніс свій хрест і віддав життя заради віри у Воскреслого Господа.

Прикмети 22 липня

Народні прикмети 22 липня / Фото: Pexels

Багато чорниці вродило — чекайте на морозну зиму.

На небі веселка — погода буде спекотною.

Роса на траві вранці — вдень буде злива.

Що завтра не можна робити

Церква категорично забороняє цього дня лаятися або сваритися. Навіть не можна, щоб у голову лізли негативні думки — женіть їх якнайдалі. Не відмовляйтеся допомагати нужденним, якщо не хочете, щоб вас залишили сили. За народними повір'ями, не можна займатися важкою фізичною працею.

Що можна робити завтра

Здавна цього дня починали збирати чорницю. З неї готували варення, різні десерти. Вважалося, що ця ягода наділена цілющими властивостями. Це також гарний день для збирання огірків, зазвичай цю роботу доручали наймолодшому члену родини.

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