Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні організації поставив ще один ультиматум.

Мовляв, зернову угоду буде нібито продовжено, коли її учасники виконають сім вимог РФ.

Про це заявив український дипломат Олександр Мацука, повідомляє FREEDOM.

До переліку входить зняття санкцій з банків РФ, підключення до SWIFT, відновлення постачання запчастин тощо. Ця заява була зроблена після того, як російські ракети суттєво пошкодили інфраструктуру портів Одеської області протягом останніх днів, тому навряд чи ООН піде на маніпуляції РФ.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган хоче обговорити продовження "зернової угоди" з Путіним.

Є інформація, що має бути кілька раундів переговорів.

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