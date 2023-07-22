Астрологічний прогноз на 22 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: складуться сприятливі умови для духовної та інтелектуальної діяльності: можливі несподівані осяяння, які підкажуть, як вчинити у тій чи тій ситуації.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: органи дихання.

Хвороби дня: незважаючи на те, що сьогоднішні хвороби недовговічні та минають у легкій формі, запускати їх не рекомендується.

Харчування дня: рідкісний день, коли дозволяється включати до раціону не тільки корисні, а й шкідливі продукти. Якщо є привід, можна влаштувати навіть невелике гуляння, головне, дотримуватися в харчуванні принципу помірності.

Стрижка дня: стрижку краще відкласти другого дня.

Дачні роботи дня: можна збирати насіння та пересаджувати рослини.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, пов'язані з любовною магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна не тільки позичати, але навіть просто брати в борг гроші.

Цитата дня: «Нічого не робити – значить відпочивати» (Ганс Сельє).

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