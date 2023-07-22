Астрологический прогноз на 22 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: сложатся благоприятные условия для духовной и интеллектуальной деятельности: возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной ситуации.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий. Васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: органы дыхания.

Болезни дня: несмотря на то, что болезни нынешнего дня недолговечны и проходят в легкой форме, запускать их не рекомендуется.

Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности.

Стрижка дня: стрижку лучше отложить на другой день.

Дачные работы дня: можно собирать семена и пересаживать растения.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, связанные с любовной магией.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя не только одалживать, но даже просто брать в долг деньги.

Цитата дня: «Ничего не делать – не значит отдыхать» (Ганс Селье).

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