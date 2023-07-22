Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 22 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
4967
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 22 июля

Астрологический прогноз на 22 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: сложатся благоприятные условия для духовной и интеллектуальной деятельности: возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной ситуации.

Символ дня: Журавли. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий. Васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: органы дыхания. 

Болезни дня: несмотря на то, что болезни нынешнего дня недолговечны и проходят в легкой форме, запускать их не рекомендуется. 

Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион не только полезные, но и вредные продукты. Если есть повод, можно устроить даже небольшое застолье, главное, соблюдать в питании принцип умеренности. 

Стрижка дня: стрижку лучше отложить на другой день. 

Дачные работы дня: можно собирать семена и пересаживать растения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, связанные с любовной магией. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит никому о них рассказывать. 

Табу дня: нельзя не только одалживать, но даже просто брать в долг деньги.

Цитата дня: «Ничего не делать – не значит отдыхать» (Ганс Селье). 

Читайте также: 

У Путина заподозрили деменцию: запутался в возрасте ребенка

У Путина заподозрили деменцию: запутался в возрасте ребенка

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4967
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация