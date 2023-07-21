Не лише військкомів: кого ще перевірятимуть через корупцію в ТЦК

На наявність майна, фінансових зобов'язань та транспортних засобів перевірятимуть не лише військкоматів, а й їхніх близьких осіб.

В Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

Про це повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

"Ми перевірятимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу в першу чергу на регіональні ТЦК і в другу - на районні", - розповів він.

Новіков додав, що НАЗК також перевірятиме, зокрема, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб.

Очільник НАЗК додав, що перелік близьких осіб наведено у законі. Це, зокрема, брати і сестри, батьки і діти, батьки дружини чи батьки чоловіка.

Нагадаємо, після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого знайшли дороге майно, куплене під час воєнного стану, в Україні розпочинаються перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).

Правоохоронні органи будуть перевіряти спосіб життя військкомів, наскільки він відповідає їхній декларації. А Збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як виконує свою задачу і які є скарги до роботи.

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