"Їх не потрібно боятися": Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що планують змінювати роботу військккоматів. На його думку, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перетворитися на сучасні ЦНАПи.

Про це український міністр сказав під час телемарафону.

Він наголосив, що всю "радянську спадщину", яку зараз мають українські військкомати, "потрібно принципово змінювати, робити інший підхід, максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами".

За його словами, Україна має намір перейти повністю на контрактну армію.

"Нам потрібно змінювати підхід, потрібно скасовувати заклик, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди і з ними треба працювати", - додав Резніков.

Скандал із одеським військкомом Євгеном Борисовим

Нагадаємо, після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочинаються перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів). Так, наприкінці квітня стало відомо, що нібито начальник Одеського військкомату Євген Борисов міг брати хабарі за оформлення "білих квитків" за відстрочку від мобілізації.

Згодом ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова. За інформацію УП, на матір військкома в Іспанії оформлена елітна вілла в Марбельї загальною вартістю €3,95 мільйона. Станом на зараз, 9 липня, скандального військкома Одеської області таки звільнили з посади. Ообов’язки керівника виконує інша особа – штатний заступник.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова, зібрав ТСН.ua.

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