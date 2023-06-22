ЗМІ показали маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома (відео)

Мати одеського військкома Євгена Борисова володіє маєтком в Іспанії на 3 млн євро, а дружина - офісним приміщенням на головній вулиці Марбельї.

Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Іспанія".

За даними видання, родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисов наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з Мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини військкома з'явився "Мерседес Гелендваген".

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни, становить близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні.

Згодом Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

"За інформацією джерел УП в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина", - сказав журналіст.

Проте, зазначили автори розслідування, витяги з іспанського реєстру свідчать, що маєток та офісні приміщення досі записано на родину Борисова.

Журналісти біля маєтку, який зареєстровано на матір одеського військкома, помітили чоловіка. Джерела видання повідомили, що ним є Ніколаєв Ігор Михайлович. Це рідний брат водія одеського військкомісара Борисова - Ніколаєва Михайла.

"Брат цього хлопця не просто водій, а співробітник Одеського обласного ТЦК та СП", - додав автор розслідування.

Джерела журналістів у Держприкордонслужбі повідомили, що Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт 2022 року, під час повномасштабного вторгнення. Та вже двічі залишав країну - на 4 місяці і на 5.

"Хлопець виїхав з України до Іспанії як інвалід ІІІ групи. Для того, щоб їздити на авто матері військового комісара", - додав журналіст.

Борисов у коментарі журналістам заявив, що не володіє інформацією щодо придбання маєтків його родиною.

Подробиці скандалу

В Одесі військові командування "Південь" перевіряють скандальну інформацію про те, чи дійсно у керівника обласного ТЦК та СП Євгена Борисова є вілла в Іспанії вартістю 3 млн 950 тисяч євро та офіс за 2 млн євро. Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

Мосійчук стверджує наступне: "Борисов на свою тещу придбав віллу в Марбельї. Увага, друзі: ціна вілли – 3 млн 950 тисяч євро". Крім цього, Мосійчук стверджує, що Борисов придбав та оформив на свою дружину в цьому ж місті офіс вартістю до 2 млн євро.

Наталія Гуменюк зазначила, що здійснюється перевірка за цим фактом.

У Марбельї журналісти також знайшли віллу нардепа Ігоря Кононенка та показали, як змінилася гучна вже відома вілла екс-президента України Петра Порошенка.

Там же було помічено ексзаступник міністра інфраструктури України та бізнесмена Петра Пінкаса.

Також в Іспанії журналісти вийшли на слід ексголови Фонду державного майна України Дмитра Сенніченка, якого розшукує НАБУ. З’ясувалося, що він став власником новоствореної компанії Newform Lab, яка зареєстрована в житловому комплексі на околиці Валенсії. Журналісти прийшли за вказаною адресою та з’ясували, що в цій квартирі проживає україномовна жінка, проте вона заперечує своє знайомство з ексчиновником.

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