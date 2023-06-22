Примарилася якась "загроза": Білорусь на кордоні із Україною будує укріплення

Українські прикордонники фіксують, що Білорусь будує інженерні укріплення неподалік кордону нібито через загрозу з боку нашої країни чи держав ЄС.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

"Відбуваються певні інженерні укріплення і роботи з фортифікаційного обладнання на певній віддаленості від кордону України - за десятки кілометрів. Але такого масштабного будівництва, яке включало б протяжність по всій лінії держкордону з Україною ми не фіксуємо", - сказав він.

Демченко наголосив, що це будівництво укріплень - це так звана "демонстрація, що вони до чогось готуються".

"Але ми добре пам'ятаємо, що Білорусь постійно намагається нагнітати ситуацію, зазначаючи, що є "загроза" цій країні з боку країн ЄС або ж України. І це більше така демонстрація, що вони до чогось готуються", - додав речник.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Білорусі стартувало "мобілізаційне навчання", яке триватиме 10 днів - до 30 червня. У РБ заявили, що ці навчання проходять щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь.

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