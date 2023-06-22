Примарилась какая-то "угроза": Беларусь на границе с Украиной строит укрепление

Украинские пограничники фиксируют, что Беларусь строит инженерные укрепления недалеко от границы якобы из-за угрозы со стороны нашей страны или государств ЕС.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

"Происходят определенные инженерные укрепления и работы по фортификационному оборудованию на определенной удаленности от границы Украины – за десятки километров. Но такого масштабного строительства, которое включало бы протяженность по всей линии госграницы с Украиной, мы не фиксируем", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что это строительство укреплений – это так называемая "демонстрация, что они к чему-то готовятся".

"Но мы хорошо помним, что Беларусь постоянно пытается нагнетать ситуацию, отмечая, что есть "угроза" этой стране со стороны стран ЕС или Украины. И это больше такая демонстрация, что они к чему-то готовятся", — добавил спикер.

Напомним, ранее сообщали, что в Беларуси стартовало "мобилизационное обучение", которое продлится 10 дней — до 30 июня. В РБ заявили, что эти учения проходят ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Читайте также: