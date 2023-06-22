Взрыв газа в ресторане-барбекю в Китае: более 30 человек погибли

По крайней мере, 31 человек погиб и семь получили ранения в китайском городе Инчуань, в северо-западном регионе Нинся-Хуэй после взрыва газа в ресторане-барбекю в среду, 21 июня, вечером, сообщают государственные СМИ.

Об этом пишет CNN.

Взрыв произошел из-за утечки жидкого газа из резервуара внутри ресторана около 20:40 по местному времени, сообщила государственная телекомпания CCTV.

В результате семеро раненых, один человек находится в критическом состоянии. Остальные шестеро лечат в больнице с незначительными травмами, ожогами и порезами от стекла.

По данным государственных СМИ, местные пожарные отправили на место происшествия 20 автомобилей и более 100 человек с общей продолжительностью поисково-спасательных операций до 4 часов утра в четверг, 22 июня.

Фотографии, опубликованные государственными СМИ, показывают поврежденное здание с черными наружными стенами, обломки на земле и дым в воздухе. На снимках видно, как пожарные поднимаются по лестнице на второй этаж по лестнице и выносят людей на носилках.

Китайский лидер Си Цзиньпин сказал, что инцидент "разрывает сердце" и отметил, что это "важный урок". Он приказал властям на месте происшествия "принять все усилия" для лечения раненых, усилить надзор за безопасностью и обеспечить безопасность жителей, согласно CCTV.

По данным правительства Инчуаня, полученным в ходе опросов полицией и пожарными на месте происшествия, установлено, что двое работников ресторана почувствовали запах газа за час до взрыва, отмечается в заявлении, опубликованном 22 июня в сети Интернет.

Эти два работника заметили, что клапан газового резервуара сломался и выслали другого сотрудника на его замену. Взрыв произошел при замене клапана.

По данным государственных СМИ China Youth Daily, полиция задержала девять человек и заморозила их активы, включая менеджера ресторана, работников и акционеров.

Согласно сообщениям государственных СМИ, ресторан находится на оживленной улице. Инцидент произошел именно перед началом трехдневного национального празднования в Китае, которое проходит с четверга, 22 июня, до субботы, 24 июня, и приходится на празднование фестиваля Драконовой лодки.

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