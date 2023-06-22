Вибух газу в ресторані-барбекю в Китаї: понад 30 людей загинуло

Принаймні 31 людина загинула і сім отримали поранення в китайському місті Інчуань, у північно-західному регіоні Нінся-Хуей після вибуху газу в ресторані-барбекю у середу, 21 червня, ввечері, повідомляють державні ЗМІ.

Про це пише CNN.

Вибух стався через витік рідкого газу з резервуара всередині ресторану близько 20:40 за місцевим часом, повідомила державна телекомпанія CCTV.

Унаслідок цього семеро поранених, одна людина знаходиться у критичному стані. Інших шестеро лікують в лікарні з незначними травмами, опіками та порізами від скла.

За даними державних ЗМІ, місцеві пожежні відправили на місце події 20 автомобілів та понад 100 осіб, із загальною тривалістю пошуково-рятувальних операцій до 4 години ранку в четвер, 22 червня.

Фотографії, опубліковані державними ЗМІ, показують пошкоджену будівлю з чорними зовнішніми стінами, уламки на землі та дим у повітрі. На знімках видно, як пожежники піднімаються по сходах на другий поверх по драбині і виносять людей на носилках.

Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав, що вибух “розриває серце” і зазначив, що це “важливий урок”. Він наказав владі на місці події “вжити всіх зусиль” для лікування поранених, посилити нагляд за безпекою та забезпечити безпеку мешканців, згідно з CCTV.

За даними уряду Інчуаня, отриманими під час опитувань поліцією та пожежниками на місці події, встановлено, що двоє працівників ресторану відчули запах газу за годину до вибуху, зазначається в заяві, опублікованій 22 червня у мережі Інтернет.

Ці двоє працівників помітили, що клапан газового резервуара зламався і вислали іншого співробітника на його заміну. Вибух стався під час заміни клапана.

За даними державних ЗМІ China Youth Daily, поліція затримала дев'ятьох осіб і заморозила їхні активи, включаючи менеджера ресторану, працівників і акціонерів.

Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, ресторан знаходиться на оживленій вулиці. Інцидент стався саме перед початком трьохденного національного святкування в Китаї, яке триває з четверга, 22 червня, до суботи, 24 червня, і припадає на святкування фестивалю Драконового човна.

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