Вчені назвали найдивніші пристрасті до їжі під час вагітності

Нове дослідження виявило найдивніші пристрасті вагітних до їжі.

Про це пише nypost.com.

З 2000 жінок, які народили протягом останніх шести років, дев'ять із 10 (89%) відчували хоча б один вид потягу до їжі під час вагітності.

Найпопулярніші у списку: сезонні продукти, такі як гарбузовий пиріг, які виявилися не в сезон, коли виникає тяга (47%).

Ще 42% хотіли незвичайне поєднання їжі, а кожна третя (35%) хотіла якусь конкретну їжу, яку вона могла отримати лише в одному місці.

Найпопулярніші вимоги до їжі у вагітних:

Сезонна їжа, яка на той час була не за сезоном (наприклад, гарбузовий пиріг) - 47%

Незвичайне поєднання продуктів (наприклад, арахісове масло та солоні огірки) - 42%

Конкретна їжу, яку можна отримати лише в одному місці – 35%

Нездорова їжа (наприклад, картопляні чипси) - 33%

Цілісні натуральні продукти (наприклад, банани) - 33%

Солоні продукти - 30%

Солодкі продукти – 30%

Їжа, яку зазвичай не любили їсти - 30%

Опитування, проведене OnePoll від імені Vitamin Angels, некомерційної організації громадської охорони здоров'я, яка працює над покращенням харчування матерів і дітей у всьому світі, також показало, що до кінця першого триместру половина всіх респонденток (50%) почали їсти більш поживну їжу та приймати вітаміни для вагітних (68%), щоб підтримати здоров'я своєї дитини.

89% мам змінили свої звички щодо здоров'я, щоб підтримати вагітність, причому 38% почали це робити у першому триместрі.

Крім того, що вони стали їсти більш поживну їжу, вони також почали виконувати передпологові вправи (51%), пити більше рідини (38%) і спати щоночі (36%).

Ще до того, як їхня вагітність почалася, приблизно кожна десята жінка (11%) вже почала обирати імена, і лише кожна четверта (25%) почала приймати вітаміни для вагітних.

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"Під час вагітності щоденне споживання кількох основних вітамінів та мінералів може збільшитися на 50%, і часто їх неможливо задовольнити лише за рахунок дієти", — каже доктор Коллін Делані, технічний директор програми Vitamin Angels у США. "Рекомендується приймати пренатальні вітаміни вже за 3 місяці до зачаття, щоб забезпечити оптимальне здоров'я матері та результати вагітності".

На додаток до розповіді про те, як змінилися їхні звички щодо здоров'я під час вагітності, респондентки також розповіли, як вони пов'язані зі своєю дитиною в цей час.

Звичайні способи, якими жінки зв'язувалися зі своєю дитиною під час вагітності, включали спів (56%), розмову (55%) та читання їй книжки (49%).

Коли справа дійшла до догляду за собою під час вагітності, респондентки брали участь у пренатальних вправах (50%), отримували пренатальний масаж (49%), дрімали (48%) та їли поживну їжу (46%).

"Турбота про себе - дуже важливий компонент загального стану здоров'я під час вагітності, у тому числі приділення пріоритетної уваги харчування", - сказала Делані. "Щоденні прийоми вітамінів для вагітних — чудовий спосіб задовольнити підвищену потребу в поживних речовинах під час вагітності і підтримати здорові результати як для мами, так і для дитини".

Нагадаємо, раніше вчені знайшли користь в помірному вживанні алкоголю. Це питання має багато аспектів.

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