"Укрзалізниця" повертає воєнізовану охорону у потяги

Мета цих заходів - безпека пасажирів як на залізниці, так у потягах, пояснив Перцовський.

"Укрзалізниця" планує повернути воєнізовану охорону у потяги, аби уникати конфліктних ситуацій.

Про це розповів керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі "Сніданок з 1+1" у четвер, 22 червня.

"Додатково ми оголосимо про повернення патрулювання воєнізованої охорони. Також там були довгі дебати, чи має поліція поліція охороняти, чи це є громадський простір. На жаль, сьогодні безкоштовно цього робити не хоче. Ми своїми силами будемо повертати патрулювання. І це буде ще одним дієвим напрямком безпеки не тільки для жінок, а й для усіх пасажирів", - сказав Перцовський.

Він зауважив, що спочатку воєнізована охорона буде працювати на більш проблемних потягах чи ділянках. Мета цих заходів - безпека пасажирів як на залізниці, так у потягах.

"Ми це будемо динамічно аналізувати. Там, де є проблемні напрямки, починаємо із них. Далі дивимося статистику ділянок у потягах, які є проблемними. Тут наша воєнізована охорона може дієвими засобами працювати із порушниками. Мета - безпека пасажирів як на залізниці, так у потягах, особливо зараз, під час військового стану - це дуже важливо", - підкреслив він.

До слова, у серпні 2022 року "Укрзалізниця" запускала пілотний проєкт з воєнізованої охорони пасажирських потягів. Тоді всі співробітники охорони були забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитили інструктаж перед кожним рейсом.

Нагадаємо, раніше Перцовський розповів, коли перші потяги із жіночими купе вирушать у рейси.

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