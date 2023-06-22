"Голос країни-13": третім тренером проєкту став відомий український продюсер

Третім тренером проєкту "Голос країни-13" став відомий український продюсер, який раніше показався в образі КилимМена.

Інтригу розкрили у студії "Сніданку з 1+1". Третє крісло нового сезону "Голосу країни" на телеканалі "1+1 Україна" зайняв відомий український музичний продюсер, автор хітів, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя КилимМен - Іван Клименко.

Іван Клименко у студії "Сніданку з 1+1" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я вдячний за можливість сісти у тренерське крісло, бо я давно слідкую за "Голосом країни". Відчуваю відповідальність, адже завжди був ніби футбольним тренером, який перебуває за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на "Голосі країни", - поділився новий тренер.

Іван Клименко у студії "Сніданку з 1+1" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Іван Клименко відомий своєю співпрацею з великою кількістю топових українських артистів, серед яких і учасники "Голосу країни". Він продюсував треки таких артистів як Kalush Orchestra, Джамала, alyona alyona, Jerry Heil, KOLA, SKOFKA, KOZAK SIROMAHA, а також усі українськомовні пісні співачки Наді Дорофєєвої.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Із "Голосу країни" я дізнався про Kola, KOZAK SIROMAHA, з якими зараз працюю. Це неймовірний майданчик для відкриття нових талантів. Це єдине шоу, за яким я слідкую дуже уважно. У мене завжди було розуміння, що я можу дати учасникам. Це бажання тільки зростало. Зараз, коли в мене багато досвіду створення успішної української музики, я можу ним поділитись із учасниками, допомогти їм у створенні музичної кар'єри", - зазначив Іван Клименко.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Продюсер на "Голосі країни-13" шукатиме артистів, які глибоко відчувають сучасну українську культуру та будуть нести важливі меседжі у своїй музиці.

"На "Голосі країни" я шукаю артистів, які цінують українське. Це для мене важливо. В українців є свій етнокод - свої тексти, своя мелодика, харизма. Для мене важливо шукати вокалістів, які мають ці ознаки українця. Вони повинні бути сучасними, мислити прогресивно, адже кожен артист має бути рупором та нести меседжі, які вкладає у свою творчість", - наголосив Іван Клименко.

Загалом, раніше тренерське крісло зайняли співачка Юлія Саніна та виконавець Артем Пивоваров.

Хто з українських знаменитостей стане четвертим тренером "Голосу країни", стане відомо вже незабаром.

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