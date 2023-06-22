Китай різко втратив інтерес до російської нафти - Reuters

У російських нафтових компаній виникли проблеми із різким зниженням попиту на свій енергоресурс з боку Китаю. Продажі російських нафтових компаній знизилися майже вдвічі.

Про це пише Reuters.

За даними журналістів, від 1 до 19 червня у напрямку Китаю з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн нафти сорту Urals, тоді як у травні постачання досягали 0,67 млн тонн.

У межах рейдових перевалок, тобто коли нафту перекачують із танкера, Китай отримав із РФ 300 тисяч тонн — на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня.

"Замість російських барелів незалежні китайські НПЗ, відомі як "самовари", віддали перевагу іранським — знижки на них виявилися більшими", — сказав нафтотрейдер, який працює на китайському ринку.

"Кінець червня, коли експортери мають продати виручку під податки, навряд чи полегшить стан пацієнта на ім'я "рубль". Темпи девальвації можуть сповільнитися, але потім долар продовжуватиме дорожчати", — наголосив аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія у квітні підвищить ціни на нафту для Азії та Європи . Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії .

. Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA . Країни Групи Семи (G7) та Європейський союз планують запровадити нові санкції проти Росії . Вони можуть торкнутися газових та нафтових трубопроводів, зокрема, нафтопроводу "Дружба".

. Вони можуть торкнутися газових та нафтових трубопроводів, зокрема, нафтопроводу "Дружба". Financial Times зазначає, що навряд чи санкції покажуть швидкі результати. Проте у Брюсселі налаштовані рішуче, адже до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка російського газу в європейському імпорті впала з понад 40% до 10%.

Довідка:

Росія досі продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Найбільшими імпортерами російської нафти є Китай та Індія, де зосереджено 80% російського нафтового ринку. Проте Кремль страждає від зниження доходів за енергоносії, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.

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