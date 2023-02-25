Росія припинила постачати нафту до Польщі трубопроводом "Дружба"

Польща припинила отримувати нафту з Росії через один із найбільших нафтопроводів у світі "Дружба".

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

Про це повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

За його словами, лише 10% сировини імпортувалося до Польщі з Росії. Тепер їх планують замінити іншими поставками.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Росія припинила постачання нафти до Польщі, до чого ми повністю готові. Лише 10 відсотків сировини вже надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це результат диверсифікації, яку ми проводили протягом останніх років", - написав Обайтек.

Припинення поставок за контрактом Orlen з "Транснєфть" є віддзеркаленням аналогічного кроку "Газпрому", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні 2022 року.

Слід заначити, що "Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь). У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що Польща зверталася за підтримкою до Німеччини, щоб пролобіювати введення санкцій Євросоюзу на польсько-німецьку ділянку нафтопроводу "Дружба". Таким чином Варшава планувала відмовитися від угоди про купівлю російської нафти 2023 року без сплати штрафів.

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