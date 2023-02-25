У Франції розпочалися масштабні військові навчання Orion 23

Від 25 лютого на півдні Франції розпочалися безпрецедентно масштабні навчання Orion 23, які повинні підготувати військових до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню у Twitter.

"Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності", - зазначив Лекорню.

Французький міністр оборони повідомив, що загалом у військових навчаннях беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів – у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі в лютому 2023 року закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

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