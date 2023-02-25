Во Франции начались масштабные военные учения Orion 23

С 25 февраля на юге Франции начались беспрецедентно масштабные учения Orion 23, которые должны подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню в Twitter.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", — отметил Лекорню.

Французский министр обороны сообщил, что в военных учениях принимают участие около 20 000 человек, которые организуют симуляцию больших битв на суше, в море и в воздухе, а также в новых сферах конфликтов – в киберпространстве, космосе и в информационной среде.

Напомним, по данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на трехсторонней встрече в Париже в феврале 2023 призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

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