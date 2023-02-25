Китай на самом деле играет на упадок России: эксперт объяснил, что это означает

Китай на самом деле не стремится к победе России в войне, а передача ей оружия лишь еще больше расшатает и так нестабильную сегодня экономику Китая.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на упадок сил России.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на существующий между Китаем, США и Европой товарооборот, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не намного отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китаю невыгодно, чтобы Россия победила в войне, чтобы Россия усилилась", – объяснил Грабский.

По его мнению, Пекин фактически уже является участником войны, ведь "95% дронов, которыми воюют обе армии, произведенные в Китае".

"Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай четко осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не настолько стабильна, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на упадок России", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее ведущее немецкое СМИ сообщило, что Китай может поставлять оружие России. В Китае правительство опровергло такую информацию СМИ и заявило, что не собирается вступать в этот конфликт.

Читайте также: