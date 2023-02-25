"Мирный план" Китая: Кулеба рассказал, с чем не соглашается Украина

Украина не согласна, по меньшей мере, с одним пунктом китайского "мирного плана" по прекращению войны, однако документ еще изучают.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы видели финальную версию плана минувшей ночью, это было утро в Пекине. Есть некоторые элементы, с которыми мы соглашаемся, есть, по меньшей мере, один пункт, с которым мы не соглашаемся — связанный с санкциями. Мы убеждены, что санкции — важный инструмент. Но в общем, это интересный документ", — сказал Кулеба.

Министр вновь подчеркнул, что документ нужно изучить и сделать выводы.

"Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что представленный Китаем "мирный план" — это не декларация или резолюция, а только мнение. Он считает положительным тот факт, что Китай начал говорить об Украине. По мнению президента, инициатором любых мирных предложений может быть только государство, на территории которого происходит война, но так называемый мирный план Китая — важный сигнал, что они собираются участвовать в этом процессе.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

к прекращению огня и боевых действий

все стороны обеспечить экспортом продовольствия в пределах зернового коридора

все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие

прекратить введение односторонних санкций

избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля

к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной

к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран

международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта

противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия

урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойство всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помнить о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в документе.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине