Когда закончится война в Украине: глава ГПСУ дал прогноз

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко убежден, что война Россия против Украины закончится в этом году.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю", – отметил Дейнеко.

В то же время он рассказал, что у него за этот год только подтвердилось убеждение, что "надо научиться ценить то, что есть у тебя".

"У меня такая идеология, я во всем ищу позитив... Я не употребляю никаких лекарственных препаратов, стимулирующих, никаких успокаивающих. Я всегда должен чувствовать всю полноту впечатлений. Просто себя нельзя жалеть. И если кто-то скажет, что ему не страшно – не верьте, страшно всем", — добавил он.

Напомним, 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" о "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

Год несокрушимости: самые главные события, навсегда запечатлевшиеся в памяти украинцев

Читайте также: