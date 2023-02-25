Лукашенко прокомментировал информацию о планах России оккупировать Беларусь

Александр Лукашенко открестился от заявлений о возможной оккупации Беларуси Россией до 2030 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на обнародованную аналитиками информацию о том, что Россия планирует полностью поглотить Беларусь до 2030 года. Лукашенко заявил, что Беларусь остается суверенным и независимым государством.

Об этом сообщает Белта.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Моя позиция вы знаете, она неизменна: мы являемся независимым суверенным государством", — сказал Лукашенко.

Лукашенко также заверил, что стратегия России и Беларуси разные.

"У нас есть своя стратегия? Есть. У России есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в частности есть своя стратегия – жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", — резюмировал Лукашенко.

Александр Лукашенко также заявил, что не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны аналитики сообщали, что Россия может оккупировать Белоруссию до 2030 года. Они предупредили, что НАТО должна серьезно подготовиться к возможному сценарию, при котором Россия полностью контролирует Беларусь.

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