Лукашенко полетит в Китай: что известно

Визит состоится 28 февраля –2 марта.
Самопровозглашенный белорусский президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китайскую Народную Республику. Он состоится в целях "выстраивания отношений" 28 февраля -2 марта.
Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Отмечается, что поездка диктатора Беларуси в Пекин "станет продолжением многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой".
"Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", – говорится в сообщении.
Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры по узкому и расширенному составам. По итогам переговоров планируется подписать пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. По его словам, встреча будет в пользу двух государств.
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