Лукашенко полетит в Китай: что известно

Самопровозглашенный белорусский президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Китайскую Народную Республику. Он состоится в целях "выстраивания отношений" 28 февраля -2 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что поездка диктатора Беларуси в Пекин "станет продолжением многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой".

"Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств", – говорится в сообщении.

Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры по узкому и расширенному составам. По итогам переговоров планируется подписать пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. По его словам, встреча будет в пользу двух государств.

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