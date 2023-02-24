Зеленский намерен встретиться с лидером Китая

По словам президента, это будет в интересах безопасности в мире.

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпинем. По его словам, встреча будет на пользу двух государств.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Прежде всего, я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы — заинтересованные государства. для того, чтобы сохранить экономические отношения", — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул: поскольку Китай исторически уважает территориальную целостность, то "должен сделать все, чтобы Российская Федерация вышла из нашей территории". По словам Зеленского, именно в этом уважение суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, на днях The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявило, что Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Произойдет такое может в апреле или начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне.

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