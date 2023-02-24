Зеленский рассказал, что может помешать победе Украины в 2023 году

Впрочем, Зеленский отверг мнение, что Украина может не выиграть войну против России в этом году.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что для победы над врагом нужно единство общества и уверенность.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля.

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«Самое важное — это единство, потому что единство важно для поддержки. Если недостаточно оружия, патронов, снарядов, мы, конечно, можем проиграть. Но главное в том, что мы будем терять наших людей. И для нашей страны это будет еще одним вызовом. проблема, которая может произойти, — это слабость внутри страны. Я даже не хочу думать, что в следующем году 24 февраля мы будем в той же ситуации, как и сейчас. Это было бы ужасно", — подчеркнул он.

Когда закончится война в Украине: прогнозы

В пятницу, 24 февраля, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко озвучил свой прогноз по окончании войны. Он считает, что активные боевые действия закончится в этом году – в октябре-ноябре, не позже.

О том, что война завершится в этом году, считает глава украинской разведки Кирилл Буданово. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года. По его словам, с середины до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

Между тем, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

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