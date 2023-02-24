Зеленський розповів, що може стати на заваді перемозі України 2023 року

Втім, Зеленський відкинув думки, що Україна може не виграти війну проти Росії цьогоріч.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що для перемоги над ворогом потрібні єдність суспільства та впевненість.

Про це глава держави сказав на пресконференції 24 лютого.

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"Найважливіше — це єдність, тому що єдність важлива для підтримки. Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів, ми, звісно, можемо програти. Але головне в тому, що ми втрачатимемо наших людей. І для нашої країни це буде ще одним викликом. Найбільша проблема, яка може статися, — це слабкість всередині країни. Я навіть не хочу думати, що наступного року 24-го лютого ми будемо в тій самій ситуації, як і зараз. Це було б жахливо", - наголосив він.

Коли закінчиться війна в Україні: прогнози

У п'ятницю, 24 лютого, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко озвучив свій прогноз щодо закінчення війни. Він вважає, що активні бойові дії закінчаться цього року - в жовтні-листопаді, не пізніше.

Про те, що війна завершиться цьогоріч, вважає також очільник української розвідки Кирило Буданов. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року. За його словами, від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переламним моментом у війні.

Тим часом, на думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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