Коли закінчиться війна в Україні: очільник ДПСУ дав прогноз

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко переконаний, що війна Росія проти України закінчиться цього року.

Про це він сказав інтерв'ю Українській правді.

"Я ще в минулому році, десь у жовтні, зробив прогноз, що ми переможемо в цьому році, у жовтні-листопаді, не пізніше. Я поки його не міняю", - зазначив Дейнеко.

Водночас він розповів, що у нього за цей рік лише підтвердилося переконання, що "треба навчитися цінувати те, що є в тебе".

"У мене така ідеологія, я у всьому шукаю позитив... Я не вживаю жодних лікарських препаратів, які стимулюють, ніяких заспокійливих. Я завжди повинен відчувати всю повноту вражень. Просто себе не можна жаліти. І якщо хтось скаже, що йому не страшно – не вірте, страшно всім", - додав він.

Нагадаємо, 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

Кирило Буданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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